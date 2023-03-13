Москва, 13 марта, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Госдума может рассмотреть и принять законопроект о повышении призывного возраста до конца нынешней весенней сессии, заявил 13 марта РИА Новости глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Как сообщалось ранее, законопроект предполагает поэтапное повышение возраста призыва до 21 года. В 2024 году призывать будут граждан в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

При этом у граждан, которые захотят добровольно отправиться на службу по призыву начиная с 18 лет, такая возможность останется, заявили депутаты.