Байден заявил, что в проблемах американских банков виновна администрация Трампа

Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Администрацию бывшего президента США Дональда Трампа виновна в сложившихся проблемах американской банковской системы. С соответствующим обвинением выступил действующий президент страны Джозеф Байден.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе выступления о проблемах банковской системы США Байден подчеркнул, что во время администрации Обамы-Байдена внедрялись жёсткие требования к банкам, таким как Silicon Valley Bank и Signature Bank. Это требовалось для того, чтобы кризис 2008 года снова не повторился.

«К сожалению, предыдущая администрация отменила некоторые из этих требований», — сказал Байден.

Он намерен для снижения вероятности новых банкротств обратиться к Конгрессу и банковским регуляторам на тему усиления требований к кредитным организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта Джо Байден попытался успокоить американцев и призвал их быть уверенными в безопасности банковской системы США. Он отметил, что банковские депозиты будут доступны.

В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома в экономических проблемах, с которыми столкнулась страна.

Вскоре после открытия основной сессии 13 марта в США были приостановлены торги акциями ряда банков из-за резкого падения котировок.