Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров перенёс операцию и пропустит около трёх месяцев

Москва, , 18:45 — REGNUM Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Наиль Умяров перенёс операцию на пятой плюсневой кости. Об этом 13 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок ФК «Спартак» Наиль Умяров © Александр Вильф/РИА Новости

Отмечается, что после травмы консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Планируемый срок восстановления после операции составляет около трёх месяцев.

Напомним, 22-летний Умяров получил травму 9 октября 2022 года в матче 12-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (5:2).

В текущем этом сезоне он сыграл за «Спартак» 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.