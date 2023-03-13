Полузащитник «Спартака» Умяров пропустит около трёх месяцев после операции
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров перенёс операцию и пропустит около трёх месяцев
Москва, 13 марта, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Наиль Умяров перенёс операцию на пятой плюсневой кости. Об этом 13 марта сообщает «Спорт-Экспресс».
Александр Вильф/РИА Новости
Игрок ФК «Спартак» Наиль Умяров
Отмечается, что после травмы консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Планируемый срок восстановления после операции составляет около трёх месяцев.
Напомним, 22-летний Умяров получил травму 9 октября 2022 года в матче 12-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (5:2).
В текущем этом сезоне он сыграл за «Спартак» 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.