Вашингтон, 13 марта, 2023, 18:40 — ИА Регнум. В 2024 году расходы министерства обороны СГША на закупку боеприпасов вырастут на 12% в сравнении с 2023 годом, заявила 13 марта заместитель главы ведомства Кэтлин Хикс.

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Объем закупок составит 30,6 млрд долларов.

Как сообщалось ранее, власти Великобритании заявили, что военные расходы в ближайшие два года «в свете конфликта на Украине» будут увеличены на 5 млрд фунтов стерлингов (6 млрд долларов).

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь ранее заявил, что наращивание военного производства в стране будет носить «постоянный характер».