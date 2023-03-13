Берлин, 13 марта, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хёгль заявила, что в вооружённых силах страны (бундесвере) «не хватает всего». Такое мнение она выразила 13 марта в эфире телеканала NTV.

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«В бундесвере не хватает всего», — заявила она, приведя в качестве примера нехватку экипировки, приборов ночного видения и радиооборудования. По её словам, отсутствие необходимого снаряжение мешает обучению солдат.

Хёгль призвала власти страны принять срочные меры. Она сообщила о необходимости новых цифровых радиостанций и приведения в порядок казарм.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии решило приобрести десять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. На приобретение данных артиллерийских установок планируется потратить €154,7 млн. Решение должно быть принято до 29 марта.