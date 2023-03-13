Москва, 13 марта, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Новость об интересе итальянского футбольного клуба «Милан» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну является фейком. Об этом 13 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Новость о том, что мы заинтересованы в выкупе Сперцяна, — фейк», — приводит издание сообщение пресс-службы «Милана».

Ранее российский журналист Иван Карпов сообщил о переговорах «Милана» и «Краснодара» о трансфере Сперцяна за €8 млн.

Напомним, Сперцян выступает за основную команду «Краснодара» с 2020 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал восемь голевых передач.