Москва, 13 марта, 2023, 18:38 — ИА Регнум. В Совете Госдумы приняли решение отложить рассмотрение в первом чтении законопроекта о запрете гражданам недружественных стран усыновлять российских детей, сообщил журналистам 13 марта источник в аппарате ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Ранее комитет Госдумы по вопросам семьи поддержал проект закона, которым предлагается установить запрет на усыновление детей из России в недружественные страны.

Как сообщало ИА REGNUM, внесённый в Госдуму законопроект предполагает введение запрета на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей гражданами иностранных государств, входящих в утвержденный правительством перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России. Также поставлен вопрос о денонсации международных договоров о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей с Италией, Францией и Испанией.