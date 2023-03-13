Москва, 13 марта, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал международные организации и религиозных деятелей защитить Киево-Печерскую лавру от захвата. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба СПЧ.

Sergiy Klymenko Почаевская Лавра

«Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека выступила с призывом защитить верующих Украинской православной церкви и не допустить захвата Киево-Печерской лавры», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Совета.

Уточняется, что соответствующее обращение Фадеев направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генсекретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, генсекретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, Папе Римскому Франциску и генсекретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю.

Совет по правам человека призвал организации выступить в защиту прав верующих и не допустить изгнания священников.

«Надеемся, что духовные лидеры различных религиозных конфессий не оставят своим вниманием подобную угрозу на Украине и сделают все возможное, чтобы право прихожан УПЦ на свободное вероисповедание в своей обители оставалось неприкосновенным», — говорится в тексте.

Напомним, что 10 марта исполняющий обязанности гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудник направил расположенному там монастырю Украинской православной церкви (УПЦ) предписание покинуть занятые здания.

Как передавало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале отреагировала на сообщение о том, что монахов Украинской православной церкви Киево-Печерской лавры обязали покинуть монастырь. Она поинтересовалась, а в Госдепе в курсе? Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений, уточнила она.