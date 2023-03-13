Уфа, 13 марта, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Купол минарета строящейся соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе упал из-за порыва ветра. об этом 13 марта сообщили в управлении МЧС по Башкирии.

МЧС РБ В Уфе ветром снесло купол минарета строящейся мечети.

«В Уфе в результате порывистого ветра упал купол минарета мечети «Ар-Рахим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали оперативная группа МЧС и сотрудники управления гражданской защиты. Никто из людей не пострадал. Сейчас устанавливается причина произошедшего.

По информации синоптиков, порывы ветра в Уфе достигали 18 метров в секунду.

Напомним, соборная мечеть «Ар-Рахим» в Уфе строится с 2006 года. Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году её строительство приостановили, а в 2019-м возобновили.