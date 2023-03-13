Москва, 13 марта, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 марта отправится с рабочей поездкой в Бурятию, сообщили журналистам в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства посетит в Бурятии предприятие, являющееся одним из ведущих российских производителей вертолётной техники — «Улан-Удэнский авиационный завод».

Кроме того, президент проведёт совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. Оно состоится в смешанном формате, так, в режиме видеоконференции к нему подключатся федеральные министры и руководители нескольких регионов ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин впервые с начала специальной военной операции на Украине встретится с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).