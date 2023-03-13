Вашингтон, 13 марта, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Американские санкции и разжигаемые Вашингтоном конфликты неминуемо вредят самим США, пишет китайское издание Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В статье говорится о вмешательстве США в мировую политику с целью доминирования над другими странами. По мнению автора, желание одновременно нажимать на несколько кнопок неизбежно ведёт к потере контроля, а сила и авторитет США значительно преувеличены.

«Движимая жадностью погоня за прибылью зашла слишком далеко. Это вызовет разрушение их неустойчивых финансовых пирамид», — пишет автор.

Вашингтон, по мнению эксперта, в своей внешней политике слишком рассчитывает на военную мощь и санкций, однако возможности использования данных инструментов ограничены — они эффективны в определенном диапазоне, злоупотребление ими в итоге приведет к исчерпанию ресурсов США.

В материале приводится пример с американскими банками, крах которых может грозить всей финансово-технологической сфере США.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме считают, что ужесточение санкций в отношении России в области частной собственности может нанести серьёзный удар доверию США.

Вопрос о легальной конфискации собственности с последующей продажей и передачей активов Киеву станет посягательством на одну из основных статей Конституции США, гарантирующую защиту частной собственности, отметили депутаты.