В Турции заявили, что запрет на транзит товаров в Россию связан с требованиями ЕС

Анкара, , 18:05 — REGNUM Запрет на транзит санкционных товаров через территорию Турции в Россию связан с выполнением требований ЕС, заявил 13 марта в комментарии РИА Новости помощник главы Ассоциации грузоперевозчиков Турции Кемаль Гюль.

Стамбул Иван Шилов © ИА REGNUM

Запрет не связан именно с турецкими товарами, предпринимаются идентичные меры в отношении всех товаров, находящихся в санкционных списках, сказал он.

Министерства торговли стран Евросоюза ранее передали Анкаре новые списки санкционных товаров, эти списки постоянно расширяются, добавил Гюль.

Сообщения о приостановке транзита санкционных товаров через Турцию в Россию поступили 9 марта. Отмечалось, что таможенная система блокирует оформление грузов «нетурецкого происхождения».