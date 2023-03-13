В Турции объяснили запрет на транзит санкционных товаров в Россию
Анкара, 13 марта 2023, 18:05 — REGNUM Запрет на транзит санкционных товаров через территорию Турции в Россию связан с выполнением требований ЕС, заявил 13 марта в комментарии РИА Новости помощник главы Ассоциации грузоперевозчиков Турции Кемаль Гюль.
Запрет не связан именно с турецкими товарами, предпринимаются идентичные меры в отношении всех товаров, находящихся в санкционных списках, сказал он.
Министерства торговли стран Евросоюза ранее передали Анкаре новые списки санкционных товаров, эти списки постоянно расширяются, добавил Гюль.
Сообщения о приостановке транзита санкционных товаров через Турцию в Россию поступили 9 марта. Отмечалось, что таможенная система блокирует оформление грузов «нетурецкого происхождения».