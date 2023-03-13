Дипломат Дробинин: перед МИД России стоит задача не допустить ядерной войны

Москва, , 17:58 — REGNUM Угроза ядерного конфликта растёт из-за действий западных стран, и российским дипломатам снова предстоит решить задачу по недопущению такого столкновения. Об этом директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин заявил в интервью журналу «Проблемы национальной стратегии» РИСИ.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

В ядерной войне победителей и побеждённых быть не может, она не должна быть развязана никогда. Однако Запад не готов работать над совместным строительством системы коллективной безопасности, на это указал и украинский кризис, и то, что ему предшествовало, отметил дипломат.

«Перед дипломатией на нынешнем этапе встаёт «новая старая» задача — не допустить лобового столкновения между ядерными державами, чреватого самыми высокими рисками эскалации, вероятность которого из-за безрассудных действий наших оппонентов значительно возросла», — подчеркнул Дробинин.

Только отказ США и их сателлитов от ставки на силовое доминирование может привести к снижению конфликтного потенциала и построению более устойчивой архитектуры безопасности. Эти государства должны осознать, что нет альтернатив мирному сосуществованию и равноправному сотрудничеству в том числе с такими странами как Россия, Белоруссия, Китай, Иран, КНДР, Сирия, Куба, Венесуэла, добавил он.

Геополитические обстоятельства этому не способствуют, и добиться этого будет непросто, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва вернётся к соблюдению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в том случае, если США откажутся от планов по стратегической победе над Россией.