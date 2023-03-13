В Молдавии сторонники партии «Шор» блокируют автодороги по всей стране

Кишинёв, , 18:10 — REGNUM Сторонники оппозиционной партии «Шор» заблокировали автотрассы в Молдавии, так они пытаются добиться от властей оплаты зимних счетов за отопление и электричество. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба этой партии.

Отмечается, что так режим президента страны и партии «Действие и солидарность» на захотели выполнять данное требование народа Молдавии, политическая партия «Шор» организовала 13 марта общенациональный флешмоб и временно заблокировала автодороги.

Молдавия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что данные акции проходят по всей Молдавии и являются предупредительными.

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта в столице Молдавии состоялась массовая акция протеста против роста тарифов и цен.