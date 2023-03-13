После выступления Байдена котировки акций ряда американских банков обвалились

Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Вскоре после открытия основной сессии 13 марта в США были приостановлены торги акциями ряда банков из-за резкого падения котировок, передают американские СМИ.

Биржа Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет, в частности, о Charles Schwab, First Republic Bank, Western Alliance, PacWest, ZIONS Bancorp, Regions Financial. Снижение котировок составило до 76%.

Ранее утром 13 марта президент США Джозеф Байден выступил с обращением к согражданам и заявил, что банковская система страны находится в безопасности. При этом конкретных мер, которые намерено принять правительство в сложившейся ситуации, Байден не назвал.

Также 13 марта поступила информация об обвале фондовых рынков Европы.

Как сообщалось ранее, Silicon Valley Bank, одним из крупнейших банков США, неожиданно обанкротился в течение 48 часов, а эксперты предположили, что его крах может вызвать трудности у других финансовых учреждений страны.