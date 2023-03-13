Bloomberg: бизнесмены будут жаловаться Путину на увеличение роли государства в экономике

Москва, , 17:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин впервые с начала специальной военной операции на Украине встретится с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По данным американского агентства Bloomberg, мероприятие состоится 16 марта.

Президент РФ Владимир Путин выступает съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 2021 ©Сергей Гунеев/РИА Новости

Представители бизнес-сообщества намерены выразить озабоченность растущего влияния государства в российской экономике. Бизнесмены готовы настаивать на либерализации деловой среды.

В издании утверждают, что Путин при этом сосредоточится на вопросах возрождения экономического роста и ответственности предпринимателей.

Также на встрече могут затронуть тему о введении сбора для крупного бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 16–18 марта президент России Владимир Путин намерен встретиться с представителями крупного бизнеса — впервые с февраля 2022 года. По некоторым данным, также будет проведена встреча главы государства с руководством РСПП — в связи с тем, что у бизнеса «накопились вопросы», для разрешения которых необходим прямой диалог с властью.

Глава российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что представители малого и среднего бизнеса не должны участвовать в предлагаемом правительством взносе в федеральный бюджет.