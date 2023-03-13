Москва, 13 марта, 2023, 17:45 — ИА Регнум. На лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России, передает 13 марта РИА Новости со ссылкой на источник в Хорошевском суде Москвы.

Евгения Новоженина/РИА Новости Солист группы «Ногу Свело» Максим Покровский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Заседание по этому делу должно пройти 27 марта. Покровскому (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, Покровский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), переехавший в Нью-Йорк, столкнулся с проблемами: его дочь — единственная белая в своем классе в школе, а для самого музыканта ссоры с соседями обернулись пребыванием в тюрьме.