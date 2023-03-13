В украинской бригаде «Эдельвейс» заявили, что ВСУ в Артёмовске нуждаются в оружии и боеприпасах

Киев, , 17:46 — REGNUM ВСУ в Артёмовске нуждаются в поставках вооружения и боеприпасов. Об этом 13 марта заявил начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба в эфире телеканала «Рада».

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, самое главное для ВСУ под Артёмовском сейчас, это поставка оружия и боеприпасов.

«Нелегко: мы тут стоим уже десятый месяц без ротации, поле, сырость, сейчас не тепло», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, по словам помощника главы Чечни командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, ВСУ концентрируют силы в районе Артёмовска для разблокировки стратегически важного города.