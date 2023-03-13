В ВСУ заявили о нехватке оружия и боеприпасов для удержания Артёмовска
Киев, 13 марта 2023, 17:46 — REGNUM ВСУ в Артёмовске нуждаются в поставках вооружения и боеприпасов. Об этом 13 марта заявил начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба в эфире телеканала «Рада».
По его словам, самое главное для ВСУ под Артёмовском сейчас, это поставка оружия и боеприпасов.
«Нелегко: мы тут стоим уже десятый месяц без ротации, поле, сырость, сейчас не тепло», — добавил он.
Как передавало ИА REGNUM, по словам помощника главы Чечни командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, ВСУ концентрируют силы в районе Артёмовска для разблокировки стратегически важного города.