Париж, , 17:41 — REGNUM Международный уголовный суд возбудит против России дело о «военных преступлениях» на Украине, сообщает 13 марта американское издание The New York Times со ссылкой на свои источники, осведомлённые о подготовке такого решения.

Россию намерены обвинить в двух преступлениях, связанных с проведением специальной военной спецоперации на Украине. Это якобы похищения украинских детей и подростков и «преднамеренные удары» по гражданской инфраструктуре.

Суд будет добиваться выдачи ордеров на арест нескольких человек. Обвинения могут быть предъявлены и российскому президенту Владимиру Путину.

Эксперты отмечают, что вероятность судебного разбирательства незначительна, так как суд не может рассматривать дела заочно, а своих госслужащих Россия не выдаст.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Путин много раз заявлял, что военная спецоперация ВС РФ по денацификации Украины направлена на защиту людей и самой России от угроз, которые её недруги пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.