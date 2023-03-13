Москва, 13 марта, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Отношения между Москвой и Пекином вышли на беспрецедентно высокий уровень. Об этом 13 марта заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Сергей Фадеичев/РИА Новости Министр обороны РФ Сергей Шойгу

В телеграмме генерал-полковнику Чжан Юсю по случаю его переназначения на пост зампредседателя Центрального военного совета КНР Шойгу отметил: «Двусторонние отношения между нашими странами сегодня вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень».

Он добавил, что российско-китайские отношения стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряжённости в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил о высокой динамике, которую демонстрируют российско-китайские отношения.