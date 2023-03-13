Пермь, 13 марта, 2023, 17:37 — ИА Регнум. В Пермском крае полицейские установили личности подростков, подозреваемых в сожжении иконы. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Даркова Юля ИА REGNUM Икона

По её информации, в социальной сети была опубликована видеозапись, на которой несколько подростков разрубили и сожгли икону.

Отмечается, что стражи порядка установили личности всех предполагаемых участников данного происшествия.

Уточняется, что два из них учатся в старших классах одной из средних школ Перми, а трое являются студентами первого курса одного из колледжей.

В пресс-службе пояснили, что после проведения экспертиз по их результатам будет принято процессуальное решение. Полицейские продолжают проверку.

Как передавало ИА REGNUM, почти тысячу километров дорог, ведущих к церквям, храмам и другим паломническим объектам, обновят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.