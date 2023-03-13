Москва, 13 марта, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Налогообложение блогеров «является нормальной идеей», сказал ИА REGNUM зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Владимир Федоренко/РИА Новости Депутат Государственной Думы Олег Матвейчев

«По идее можно обнаруживать поступление больших средств и спрашивать отчёт об их происхождении с тем, чтобы они потом платили подоходный налог», — подчеркнул представитель профильного думского комитета.

Дискуссия о том, следует ли пересмотреть подход к донатам (денежным суммам, которые пользователи интернета присылают владельцам видеоканалов во время стримов — онлайн-трансляций), и о том, чтобы перестать считать донаты дарением, идет уже давно. На это указал ИА REGNUM депутат Госдумы Антон Горелкин, также замглавы комитета ГД по информполитике.

Главный вопрос в следующем: деньги, которые при помощи электронных транзакций приходят видеоблогерам, ведущим стримы (стримерам), с точки зрения нынешнего законодательства считаются подарком, который не облагается налогом. Но фактически эти подарки стали наряду с рекламной интеграцией источником заработка для блогеров, а для стримеров это де-факто основной доход от ведения онлайн-трансляций.

Поводом для возобновления дискуссии стали появившиеся на прошлой неделе сообщения о рекордной сумме донатов, которую собрал один из стримеров. Поп-певица и автор коучинговых онлайн-курсов Маргарита Герасимович (более известная как Рита Дакота) 9 марта предложила своим подписчикам в социальных сетях прислать ей любую сумму на карту. Всего на поп-звезду подписано около 2,5 млн пользователей. За день ей удалось набрать чуть более 208 тысяч рублей, однако этот результат не особо удовлетворил певицу.

«Не супер много», — отреагировала Дакота на щедрость своих подписчиков, чем немедленно вызвала их гнев. В комментариях к посту блогерши напомнили, что эта сумма — даже выше средней зарплаты в Москве, а многие из донатеров сами получают не больше 35 тыс. рублей в месяц. В ответ на гневную реакцию подписчиков Рита Дакота пояснила, что на благотворительных марафонах ей удаётся собрать за один час 2 млн рублей.

Сами сервисы официально не раскрывают данные по количеству денежных средств, переведённых донатерами стримерам, однако некоторые интернет-ресурсы собрали информацию по наиболее крупным денежным пожертвованиям.

Так, по оценке портала Streambase, к 2019 году наибольший донат получила блогер Карина Стримерша: в одной из трансляций ей прислали 500 тысяч рублей. Немного меньшую сумму — 285 тысяч рублей — получил украинский стример Андрей Dread Голубев в ходе трансляции его игры в Dota 2. Третье место в этом списке занял Владимир «Bratishkoff» Братишкин, который специализируется на игре в CS: GO: он получил 60 тысяч рублей серией донатов. К 2023 году, судя по заявлению Маргариты Герасимович, сумма фактического заработка возросла.

Юридически подкованный стример может сослаться на пункт 18.1 статьи 217 Налогового кодекса и трактовать донат как подарок (отсутствие встречного обязательства в обмен на деньги или другую выгоду). Но фактически услуга оказывается: стримеры, получив донат, отвечают на оплаченные вопросы, просматривают и комментируют «заказанные» видеоролики. Так называемые треш-стримеры даже выполняют задания за донаты, причём эти задания зачастую могут быть опасными для самого стримера и окружающих.

Если рассматривать только общественно безопасный сбор донатов, то это, по сути, вполне легальный способ заработка.

В зарубежной практике донаты благотворительностью не считаются, и налоговые органы учитывают их как часть дохода стримера со всеми вытекающими последствиями, подчеркнул Антон Горелкин.

Западный подход в данном случае вполне логичен, учитывая, что стримеры могут зарабатывать тысячи долларов. Так, к примеру, по данным портала Rockstargames, пользователь ExoticChaotic, специализирующийся на стримах онлайн-игры Fortnite, получил в ходе онлайн-трансляций 75 тысяч долларов. Чуть меньшую сумму — 57 тысяч долларов — получил стример Sodapoppin.

«На мой взгляд, нужно учитывать специфику того или иного стрима. Если автор не давит на зрителей с целью получения донатов и пожертвования действительно происходят добровольно, в качестве благодарности, то они не должны облагаться налогом. Другое дело, если автор разжигает азарт, клянчит донаты, принуждает своих зрителей платить — такая деятельность ничего общего с благотворительностью не имеет», — отметил депутат Горелкин.

«Стримеры берут деньги на личные карточки. Это дает возможность отслеживать поступление больших сумм и выяснять их происхождение», — предлагает Матвейчев.

Но, добавил парламентарий, проблема в том, что сами блогеры часто не оформляют себя ни как самозанятые, ни как индивидуальные предприниматели, поскольку в этом случае им пришлось бы платить налоги. «Блогеры пользуются несколькими карточками и карточками на чужое имя даже. Таким образом трудно их поймать. Некоторые из них вообще за границей», — сказал депутат. Более реальным парламентарий считает вариант с разъяснением ситуации для пользователей Рунета, чтобы люди не посылали деньги «бежавшим потухшим звёздам».