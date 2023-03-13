Вашингтон, 13 марта, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Фондовые рынки стран Европы обвалились в ходе торгов 13 марта. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Рынок

Уточняется, что падение происходит на фоне банковского кризиса, образовавшегося в США.

Ранее стало известно, что Silicon Valley Bank, являвшийся одним из крупнейших в США, неожиданно обанкротился в течение 48 часов. Эксперты опасаются, что его крах может вызвать ряд трудностей у других банков страны.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 в нижней точке опустился до 440,8 пункта (–2,86%), один из ведущих индексов Великобритании и Европы FTSE 100 падал до 7549,7 пункта (–2,5%), а важнейший фондовый индекс Германии DAX — до 14 988 пунктов (–2,88%).

Отмечается, что котировки банка Deutsche Bank снижались на 7,84%, до €9,83 за акцию, акции UniCredit — на 7,75%, до €17,18, а акции швейцарского Credit Suisse потеряли более 15% и достигли своего исторического минимума.

Аналогичная динамика наблюдается и с ценными бумагами британского HSBC, Читайте также: купившего местное подразделение американского Silicon Valley Bank (SVB UK), который разорился буквально за 48 часов.

Между тем президент США Джо Байден заявил, что крах двух банков не несёт системного риска для банковской системы США По его словам, крах банков Silicon Valley Bank и Signature Bank не несёт системного риска для американской банковской системы.