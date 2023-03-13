Киев, 13 марта, 2023, 17:37 — ИА Регнум. На территории Киево-Печерской лавры 13 марта без предупреждения и документов прибыла комиссия для проведения ревизии, сообщил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

Константинъ Киево-Печерская лавра. Панорама Нижней Лавры

Неожиданно для себя священнослужитель встретился с проверяющими на территории обители.

Митрополит Варсонофий вместе с владыкой Павлом записали обращение о нарушении юридических процедур, а также призыв к верующим к усиленной молитве и стоянию за общую святыню, которую незаконно хотят забрать у монахов лавры.

Напомним, 11 марта в эфире телеканала «1+1» министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о намерении украинских властей провести отдельную ревизию движимого имущества Киево-Печерской лавры. По его словам, в последний раз ревизия проводилась в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Совете по правам человека при президенте России считают, что международные организации должны перестать молчать о ситуации с захватом Киево-Печерской лавры и остановить «вакханалию», которой занимается Украина в отношении канонической Украинской православной церкви.