Киров, 13 марта, 2023, 17:30 — ИА Регнум. О необходимости продолжать и регулярно расширять комплекс мер поддержки семей военнослужащих заявил сегодня, 13 марта, губернатор Кировской области Александр Соколов на еженедельном совещании. Напомним, комплекс мер был разработан и внедрен по поручению главы региона. По мнению Александра Соколова, важно также подумать о помощи бойцам, вернувшимся домой.

Пресс-служба правительства Кировской области На совещании правительства Кировской области

«Надо проработать вопросы организации льготного или бесплатного санаторно-курортного лечения для участников спецоперации вместе с членами семей, бесплатного проезда не только для детей, но и для родителей военнослужащих, — подчеркнул Александр Соколов. — И сделать это нужно во всех районах области. Прошу главу каждого муниципального образования определить советника на общественных началах по поддержке семей участников специальной военной операции. Это могут быть те, кто вернулся из зоны боевых действий домой или активные члены их семей».

В настоящее время в Кировской области действуют уже 15 мер поддержки военнослужащих и членов их семей, направленный на финансовую, бытовую, юридическую помощь членам семей участников специальной военной операции (СВО). По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, с начала реализации мер поддержки МФЦ выдали более 2500 соответствующих удостоверений членам семей. «Региональные меры распространены на семьи мобилизованных, контрактников, добровольцев, военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии Российской Федерации, а также на членов семей граждан, мобилизованных из других регионов», — отметил Дмитрий Курдюмов.

В Кировской области более 550 учащихся (дети военнослужащих) обеспечены бесплатным горячим питанием в школах области, мамы 700 детей получили право на компенсацию за детский сад, дети участников СВО бесплатно посещают кружки и секции, физкультурно-спортивные организации, концерты, выставки, для них установлен бесплатный проезд на общественном транспорте, во внеочередном порядке предоставляются места в детских садах, бюджетные места в колледжи и техникумы региона, 1200 детей в летний период отдохнут бесплатно в загородных лагерях.

Военнослужащие освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 год, члены их семей получают ежемесячную денежную выплату в размере 100% на уплату взноса на капремонт, для них установлена компенсация расходов на газификацию, жители частных домов обеспечиваются твердым топливом.

«Сегодня в разработке находится электронный социальный паспорт семьи военнослужащего. Он поможет выявлять потребности каждого члена семьи и оперативно решать возникшие проблемы», — добавил Дмитрий Курдюмов.