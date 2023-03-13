Москва, 13 марта, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 13 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Указ

Согласно новой редакции концепции, одним из принципов российской политики является отказ от навязывания условий оказания помощи развивающимся странам.

Кроме того, Россия придерживается принципа уважения тех стран, которые получают помощь, самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития.

Ранее в документе не было таких положений. Речь шла только об оказании адресной помощи и стремлении к диалогу.

Кроме того, из концепции исключён пункт о том, что российская госполитика направлена на укрепление равноправия и демократизацию системы международных отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что выходом из современных кризисов может стать лишь сплочение стран на основе уважения и позитивной повестки.