Военный политолог Перенджиев: людские ресурсы Украины истощатся к декабрю

Москва, , 17:16 — REGNUM Украина пока сохраняет значительные людские ресурсы, но если интенсивность боёв и потерь не изменится, их хватит примерно до декабря. Об этом заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне СВО © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Большие потери в рядах ВСУ, отметил он, не означает, что людских ресурсов у киевского режима нет. Такие ресурсы есть и немалые. Кроме того, на стороне Киева сражаются не только иностранные наёмники, но и действующие военнослужащие НАТО, в первую очередь из Польши.

«Ресурс у Украины сейчас есть, но он постепенно исчезает. Нельзя точно сказать, когда он закончится, может, это произойдёт и к осени», — предположил Перенджиев в беседе с «Лентой. ру».

По его словам, точнее говорить о сроках сложно. За ориентир можно взять декабрь 2023 года. По мере того, как рубеж будет приближаться, Запад может начать серьёзнее рассматривать возможность ввода своего контингента на Украину.

В числе факторов, влияющих на потери, интенсивность боев и отношение руководства к сохранности личного состава, добавил эксперт.

Ранее американские СМИ сообщили о больших потерях ВСУ в Артёмовске (до 1924 года — Бахмут) из-за невозможности эвакуировать раненых. Британские издания сообщают о тяжёлых потерях украинских войск в районе Кременной. Российские войска, как сообщало ИА REGNUM, ведут наступление в этом районе ЛНР.