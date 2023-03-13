МО Венгрии: Будапешт не считает военной помощью Украине лечение раненых и подготовку врачей

Будапешт, , 17:14 — REGNUM Венгрия не намерена поставлять киевскому режиму вооружение, однако Будапешт продолжит подготовку украинских военных врачей и оказание помощи раненным военнослужащим. Об этом, как передаёт интернет-издание Index, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.

Криштоф Салай-Бобровницки © Christophe Gateau /dpa/ ТАСС)

«Руководствуясь гуманитарными соображениями и действуя по принципу «люди помогают людям», мы сочли возможным организовать лечение раненых солдат», — сказал министр, отвечая на вопрос является ли обучение военной помощью.

По его словам, венгры предоставляют украинским военно-медицинским специалистам знания, которые позволят им спасать жизни людей, по гуманитарным сообщениям.

Министр обороны подчеркнул, что Венгрия «останется в стороне» и не будет поставлять оружие киевскому режиму.

«Венгерский народ ожидает от правительства, что мы не позволим втянуть себя в войну и обеспечим безопасность Венгрии», — пояснил Салай-Бобровницки, добавив, что всё оружие, производящееся на территории страны, будет служить нуждам венгерских военных.

По его мнению, единственный способ избежать новых жертв в украинском конфликте — добиться прекращения огня и начала мирных переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрии в будущем, возможно, из-за меняющихся геополитических реалий придётся пересмотреть свои отношения с Россией.