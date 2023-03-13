Rebelion: США используют Украину для сохранения своей гегемонии
Мадрид, 13 марта 2023, 17:15 — REGNUM На Украине конфликт развязан США для того, чтобы сохранить свою гегемонию в мире, используя при этом украинцев как «пушечное мясо». Об этом пишет испанское издание Rebelion.
Автор статьи утверждает, что Соединённые Штаты используют Украину как поле боя для конфликта высшего порядка, от исхода которого зависит реорганизация мира и его будущее развитие.
Вашингтон после распада СССР намерен уничтожить Россию и устранить Китай, пишет обозреватель Родольфо Буэно.
«Они установили нацистское правительство на российской границе и спровоцировали конфликт, чтобы истощить Россию, надеясь ослабить и победить её. По факту, они используют украинцев как пушечное мясо», — отмечает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в статье для American Thinker обозреватель Джаред Петерсон отмечает, что мечты США о достижении своих целей в украинском кризисе рушатся на фоне вырисовывающейся победы России.