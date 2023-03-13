Мадрид, 13 марта, 2023, 17:15 — ИА Регнум. На Украине конфликт развязан США для того, чтобы сохранить свою гегемонию в мире, используя при этом украинцев как «пушечное мясо». Об этом пишет испанское издание Rebelion.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Автор статьи утверждает, что Соединённые Штаты используют Украину как поле боя для конфликта высшего порядка, от исхода которого зависит реорганизация мира и его будущее развитие.

Вашингтон после распада СССР намерен уничтожить Россию и устранить Китай, пишет обозреватель Родольфо Буэно.

«Они установили нацистское правительство на российской границе и спровоцировали конфликт, чтобы истощить Россию, надеясь ослабить и победить её. По факту, они используют украинцев как пушечное мясо», — отмечает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в статье для American Thinker обозреватель Джаред Петерсон отмечает, что мечты США о достижении своих целей в украинском кризисе рушатся на фоне вырисовывающейся победы России.