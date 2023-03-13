Пискарев: внесены поправки в законы о государственной тайне и порядке выезда из страны

Москва, , 17:10 — REGNUM Группа депутатов комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции внесла проект поправок в законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», сообщил 13 марта глава комитета Василий Пискарев.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправки призваны «устранить некоторые пробелы» в законах в части ограничения права на выезд граждан, осведомленных о сведениях особой важности, а также обладателей совершенно секретных сведений, сказал он.

В допуске к гостайне может быть отказано, если у гражданина или его близких родственников есть счета или вклады в иностранных банках, а также недвижимость за рубежом, и в случае, если он использует «иностранные финансовые инструменты», сказано в проекте поправок.

В то же время в отношении граждан, ограниченных в праве на выезд за рубеж в связи с допуском к гостайне, может быть при определенных обстоятельствах (смерть близких родственников, необходимость срочного лечения) сделано исключение.

Как сообщалось ранее, летом 2022 года депутаты Госдумы обсуждали возможность ужесточения наказаний для граждан, обладающих доступом к гостайне и выехавшим за границу.