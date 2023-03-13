Тегеран, , 17:09 — REGNUM Власти Ирана амнистировали более 20 тыс. человек, которые были задержаны в ходе массовых беспорядков, заявил председатель Верховного суда страны Голям Хосейн Мохсени-Эджеи.

Массовые протесты в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов © ABEDIN TAHERKENAREH/ЕРА/ТАСС

«Помилование получили около 22 тыс. человек, связанных с массовыми беспорядками», — цитирует его агентство IRNA.

Он добавил, что помимо участников протестов, были помилованы порядка 60 тыс. человек, из которых 25 тыс. освобождены из мест лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для протестов в Иране стала смерть Махсы Амини после задержания её сотрудниками полиции нравов за появление в общественном месте без хиджаба в сентябре 2022 года. Протесты быстро радикализировались, начались нападения на представителей органов власти и духовенство.