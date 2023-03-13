Тегеран, 13 марта, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Власти Ирана амнистировали более 20 тыс. человек, которые были задержаны в ходе массовых беспорядков, заявил председатель Верховного суда страны Голям Хосейн Мохсени-Эджеи.

ABEDIN TAHERKENAREH/ЕРА/ТАСС Массовые протесты в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов

«Помилование получили около 22 тыс. человек, связанных с массовыми беспорядками», — цитирует его агентство IRNA.

Он добавил, что помимо участников протестов, были помилованы порядка 60 тыс. человек, из которых 25 тыс. освобождены из мест лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для протестов в Иране стала смерть Махсы Амини после задержания её сотрудниками полиции нравов за появление в общественном месте без хиджаба в сентябре 2022 года. Протесты быстро радикализировались, начались нападения на представителей органов власти и духовенство.