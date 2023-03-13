«КП»: сбежавший из России Слепаков пытается уйти от налогов с продажи пятикомнатной квартиры в Москве

Москва, , 17:03 — REGNUM Сбежавший из России бывший участник шоу Comedy Club Семён Слепаков пытается уйти от налогов с продажи пятикомнатной квартиры в Москве. Об этом 13 марта сообщает «Комсомольская правда».

Семен Слепаков © Natache, URA. Ru/ТАСС

Отмечается, что у Слепакова осталась элитная недвижимость в Москве, ему принадлежит пятикомнатная квартира в элитном ЖК в центре столицы, около парка «Музеон».

«Похоже, артист решил продать квартиру через ИП, чтобы сэкономить на налогах», — приводит издание слова адвоката Андрея Алешкина.

Он отметил, что по закону Слепаков обязан уплатить налог с продажи квартиры, поскольку владеет недвижимостью менее пяти лет. Обычно эта сумма составляет 13% с суммы сделки, но Слепаков уже потерял налоговое резидентство РФ, поэтому для него налог выше — 30%.

«А если продать квартиру через ИП — всего 6%. Разница огромная. А метод этот, в принципе, легальный и довольно распространённый», — отметил Алешкин.

По информации издания, ранее у ИП Слепаков, через счета которого он получал гонорары, появился новый вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Отмечается, что квартира Слепакова была выставлена на продажу несколько месяцев назад, но покупателей до сих пор нет, несмотря на то что за срочную сделку обещана скидка в 45%. При этом жильё не имеет ремонта и отделки, но Слепаков хочет получить за неё валюту в сумме $3,4 млн (около 260 млн рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев призвал исключить Слепакова из всех программ на телевидении.