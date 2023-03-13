Цюрих, Швейцария, 13 марта 2023, 16:57 — REGNUM Вопрос о возвращении команд из России и Белоруссии на турниры под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) ещё не обсуждался, сообщил 13 марта президент IIHF Люк Тардиф.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф
© Zuma\TASS

Ранее о том, что большинство членов федерации выступают за возвращение российских и белорусских сборных на международные турниры, сообщил «Матч ТВ».

«Это слухи. Решения пока нет. Мы пока даже не начинали обсуждение этого вопроса», — сказал ТАСС Тардиф.

Как сообщало ИА REGNUM, IIHF отстранил сборные России и Белоруссии от турниров после того, как в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать команды из обеих стран к соревнованиям в связи с событиями на Украине. Ситуацию с допуском сборных России и Белоруссии IIHF обсудит на ежегодном конгрессе в финском Тампере в конце мая.