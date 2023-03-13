Цюрих, Швейцария, 13 марта, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Вопрос о возвращении команд из России и Белоруссии на турниры под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) ещё не обсуждался, сообщил 13 марта президент IIHF Люк Тардиф.

Zuma\TASS Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф

Ранее о том, что большинство членов федерации выступают за возвращение российских и белорусских сборных на международные турниры, сообщил «Матч ТВ».

«Это слухи. Решения пока нет. Мы пока даже не начинали обсуждение этого вопроса», — сказал ТАСС Тардиф.

Как сообщало ИА REGNUM, IIHF отстранил сборные России и Белоруссии от турниров после того, как в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать команды из обеих стран к соревнованиям в связи с событиями на Украине. Ситуацию с допуском сборных России и Белоруссии IIHF обсудит на ежегодном конгрессе в финском Тампере в конце мая.