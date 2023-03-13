Онлайн-премьера фильма «Чебурашка» состоится 16 марта

Москва, , 16:59 — REGNUM Полнометражный художественный фильм «Чебурашка» режиссёра Дмитрия Дьяченко выйдет в онлайн-кинотеатре Start 16 марта. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба платформы.

Чебурашка Цитата из х/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. Россия. 2023

По её информации, 16 марта в онлайн-кинотеатре состоится премьера кассового хита.

Как передавало ИА REGNUM, кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили шесть миллиардов рублей. Роли в фильме исполнили Елена Яковлева, Сергей Гармаш, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Фёдор Добронравов и другие. В Кисловодске, где проходили съёмки сцен фильма, намерены установить скульптуру Чебурашки.