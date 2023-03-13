Молдавия, 13 марта, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Действия молдавского правительства — создание препятствий для проведения мирных акций протеста оппозиции раскритиковал 13 марта бывший президент страны Игорь Додон.

Kremlin Pool/Global Look Press Игорь Додон

Он напомнил, как накануне митингующих жителей республики высаживали из автобусов и заставляли идти пешком из города Бельцы.

«Такого еще никогда не было. Более того, появляется всё больше информации о том, что на вчерашних протестах со стороны полиции были и иностранные граждане. Если это подтвердится — это грубое нарушение всех законов Молдовы и настоящее предательство», — написал экс-президент в своём телеграм-канале.

Додон настаивает на обеспечении правительством Молдавии прав на мирные акции граждан, а их в свою очередь призвал не бояться высказывать своё мнение.

Напомним, протесты в Кишинёве 12 марта прошли без эксцессов, кроме того, что сотрудники полиции не пропустили протестующих к согласованному месту проведения митинга возле здания парламента республики. Из-за этого акцию провели на центральном проспекте.

По информации молдавских СМИ, в районах правоохранители особо активно препятствовали приезду протестующих в столицу, в том числе не пропускали тех, кто шёл пешком.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МВД Молдавии Анна Ревенко считает, что в ходе протестов, прошедших 12 марта в Кишинёве, были те, кто провоцировал насилие в отношении мирных граждан и сотрудников полиции.