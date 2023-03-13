Тегеран, , 16:49 — REGNUM Министр юстиции Ирана Амин Хосейн Рахими и глава МВД Белоруссии Иван Кубраков подписали соглашение о взаимной выдаче заключенных, передает 13 марта Tasnim.

Представители Белоруссии и Ирана © Iranian Presidency Office/Global Look Press

Отмечается, что на церемонии присутствовали лидеры двух стран Ибрагим Раиси и Александр Лукашенко.

По данным агентства, на основании данного соглашения будет осуществляться выдача заключенных для отбывания оставшегося срока наказания на родине.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры Ирана и Белоруссии по итогам переговоров в Тегеране подписали дорожную карту взаимодействия двух стран на 2023–2026 годы, которая предусматривает всестороннее сотрудничество в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в областях образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.