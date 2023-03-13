Бали, Индонезия, 13 марта, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Туристам на индонезийском острове Бали запретили арендовать транспортные средства из-за участившихся ДТП. Об этом, как передаёт Bloomberg, заявил губернатор острова Ваян Костер.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

По его словам, иностранцам разрешат пользоваться только теми видами транспорта, которые предоставлены туристическими службами.

«Туристы должны вести себя как туристы и пользоваться транспортными средствами, предоставленными турагентами», — заявил Костер, уточнив, что иностранцы не должны садиться за руль и управлять мотоциклом без верхней одежды или шлема. Он добавил, что многие путешественники управляют арендованными мотоциклами без водительских прав.

Ранее губернатор Бали сообщил, что направил запрос в МИД и министерство юстиций и прав человека республики с предложением отменить упрощённый визовый режим. По его словам, россияне и украинцы якобы приезжают на Бали в поисках работы по туристическим разрешениям.

Как сообщало ИА REGNUM, кампанию, призванную заставить туристов уважать местные обычаи, планирует начать совет по туризму Бали. С целью призыва к иностранным гостям скромнее одеваться и следить за своим поведением на Бали будут установлены десять рекламных щитов.