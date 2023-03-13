Байден пообещал, что руководство обанкротившихся банков будет уволено

Вашингтон, , 16:46 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности.

Джо Байден © Saquan Stimpson — CNP/Global Look Press

В США сообщили о крахе банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.

«Руководство этих банков будет уволено», — заявил Байден во время выступления в Белом доме.

Он также добавил, что руководство США привлечет к ответственности виновных в банкротстве банков.

Как передавало ИА REGNUM, Байден также заявил, что крах банков Silicon Valley Bank и Signature Bank не несёт системного риска для американской банковской системы.