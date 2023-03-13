Байден пообещал уволить руководство банков-банкротов
Вашингтон, 13 марта 2023, 16:46 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности.
В США сообщили о крахе банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.
«Руководство этих банков будет уволено», — заявил Байден во время выступления в Белом доме.
Он также добавил, что руководство США привлечет к ответственности виновных в банкротстве банков.
Как передавало ИА REGNUM, Байден также заявил, что крах банков Silicon Valley Bank и Signature Bank не несёт системного риска для американской банковской системы.