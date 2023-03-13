Москва, 13 марта, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Законопроект о поэтапном повышении границ призывного возраста срочной службы на три года внесён в Государственную думу России. Соответствующий документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

Сергей Савостьянов/ТАСС Призывники

Нижний предел призывного возраста предлагается поэтапно повысить с 18 лет до 21 года, верхний предел — с 27 до 30 лет.

Законопроект внесли председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и два его заместителя — Андрей Красов и Юрий Швыткин. Все они представляют партию «Единая Россия».

Нижний предел призывного возраста, пояснили они, повышается для того, чтобы гарантировать гражданам возможность получения среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Из-за повышения нижнего предела уменьшится число потенциальных призывников, поэтому верхний возрастной предел повышается «в качестве компенсации».

Переходный период продлится до 2026 года. В 2024 году призывать будут молодых людей в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30, а в 2026-м — от 21 до 30. При этом уже выданные отсрочки останутся в силе.

Законопроект о повышении призывного возраста не лишит молодых людей возможности пойти в армию в 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае принятия закон вступит в силу 1 января 2024 года.