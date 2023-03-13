Минск, 13 марта, 2023, 16:43 — ИА Регнум. На границе Белоруссии и Латвии найден труп мигранта. Об этом 13 марта сообщил белорусский Госпогранкомитет в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Согласно информации, обледеневшее тело беженца было найдено в Браславском районе. У погибшего не было при себе документов. Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский заявил, что у Белоруссии есть достаточные силы для охраны границы, в том числе на украинском участке.