Херсон, , 16:37 — REGNUM На временно оккупированной Киевом части Херсонской области будет введён усиленный комендантский час, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Киевский террористический режим Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, усиленный комендантский час будет введён для «недопущения жертв при проведении контрдиверсионных мероприятий».

Он будет действовать с 13 по 17 марта и длиться с 17:00 до 6:30 (с 18:00 до 7:30 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, под контролем России на сегодняшний день находится 75% территории Херсонской области. Это семь из девяти городов, 13 из 18 районов, значительно более половины населения.