Херсон, 13 марта, 2023, 16:37 — ИА Регнум. На временно оккупированной Киевом части Херсонской области будет введён усиленный комендантский час, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

По его словам, усиленный комендантский час будет введён для «недопущения жертв при проведении контрдиверсионных мероприятий».

Он будет действовать с 13 по 17 марта и длиться с 17:00 до 6:30 (с 18:00 до 7:30 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, под контролем России на сегодняшний день находится 75% территории Херсонской области. Это семь из девяти городов, 13 из 18 районов, значительно более половины населения.