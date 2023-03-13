Байден пообещал американцам, что банковские депозиты будут доступны
Вашингтон, 13 марта 2023, 16:51 — REGNUM Американцев попытались успокоить и призывают быть уверенными в безопасности банковской системы Соединённых Штатов. С таким обращением к гражданам 13 марта выступил президент США Джо Байден. Он отметил, что банковские депозиты будут доступны.
Ранее финансовый регулятор штата Калифорния прекратил деятельность Silicon Valley Bank (SVB), являвшегося 16-м по величине банком страны. Его крах является крупнейшим банкротством начиная с 2008 года.
Власти США заявили о намерении предоставить всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ в полном объёме к средствам на счетах.
12 марта регулятор штата Нью-Йорк распорядился закрыть Signature Bank из-за системных рисков.
Как сообщало ИА REGNUM, британский филиал обанкротившегося Silicon Valley Bank приобрела за один фунт банковская группа HSBC Holdings plc. Продаже способствовали правительство и Банк Англии.