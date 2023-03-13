Вашингтон, 13 марта, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Американцев попытались успокоить и призывают быть уверенными в безопасности банковской системы Соединённых Штатов. С таким обращением к гражданам 13 марта выступил президент США Джо Байден. Он отметил, что банковские депозиты будут доступны.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Ранее финансовый регулятор штата Калифорния прекратил деятельность Silicon Valley Bank (SVB), являвшегося 16-м по величине банком страны. Его крах является крупнейшим банкротством начиная с 2008 года.

Власти США заявили о намерении предоставить всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ в полном объёме к средствам на счетах.

12 марта регулятор штата Нью-Йорк распорядился закрыть Signature Bank из-за системных рисков.

Как сообщало ИА REGNUM, британский филиал обанкротившегося Silicon Valley Bank приобрела за один фунт банковская группа HSBC Holdings plc. Продаже способствовали правительство и Банк Англии.