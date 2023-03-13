Вашингтон, 13 марта, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Крах двух банков не несёт системного риска для банковской системы США. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По его словам, крах банков Silicon Valley Bank и Signature Bank не несёт системного риска для американской банковской системы.

Байден отметил, что в минувшие 48 часов его администрация предприняла необходимые действия, поэтому жители США могут быть уверены в том, что банковская система находится в безопасности.

«Ваши вклады будут на месте, когда они вам понадобятся», — подчеркнул американский президент.

Как передавало ИА REGNUM, британский филиал обанкротившегося Silicon Valley Bank приобрела банковская группа HSBC Holdings plc за один фунт.