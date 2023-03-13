Самолет рейса Москва — Мурманск сел на запасном аэродроме из-за непогоды в Заполярье

Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM Самолет, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, 13 марта не приземлился в аэропорту Мурманска и ушел на запасной аэродром — «Пулково» (Санкт-Петербург), сообщили в пресс-службе мурманского аэропорта.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

Аэропорт работает в штатном режиме, обеспечен необходимый коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы, но летчик тем не менее принял именно такое решение, сообщили ТАСС в аэропорту.

Ранее синоптики сообщили об усилении порывов ветра и метели в Мурманской области.

Как сообщалось ранее, 11 марта экипаж самолёта, вылетевшего из Сунтара в Якутск, принял решение вернуться в аэропорт вылета, так как в стекле воздушного судна обнаружили трещину.